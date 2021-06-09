За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 53 161 особу, загалом - 1 328 070, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 161 378 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"53 161 людину щеплено проти COVID-19 за добу 8 червня 2021 року. Одну дозу отримали 43 925 людей, повністю імунізовані - 9236 людей.

Протягом доби працювали: 485 мобільних бригад, 624 пункти щеплення.

Станом на 9 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 659 473 людини.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 328 070 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 328 068 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 161 378 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 489 446 щеплень", - розповіли в МОЗ.





