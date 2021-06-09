Рада ЄС на саміті щодо відносин з РФ врахує, що вона підтримує режим Лукашенка, - Боррель
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, виступаючи у вівторок на сесії Європарламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"... він (Олександр Лукашенко. - Ред.) користується підтримкою Росії. Я згоден з усіма вами, що ми маємо продовжувати чинити тиск і використовувати всі наші можливості й інструменти для підтримки громадянського суспільства в Білорусі", - сказав він.
Боррель зазначив, що Росія нещодавно відновила грант у $500 млн Мінську і що російська підтримка дуже важлива для Лукашенка.
"Рада Європейського Союзу врахує це, коли на майбутньому засіданні обговорюватиме наші відносини з Росією", - сказав депутатам високий представник ЄС.
Раніше Цензор.НЕТ також повідомляв, що Боррель, кажучи про Лукашенка, зазначив: "Ми маємо справу з диктатором".