Венедіктова попросила журналістів повідомляти їй про випадки, коли прокурори "зливають" справи: "Мої двері відчинені 24/7"
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала журналістів повідомляти їй інформацію про випадки, коли прокурори "зливають" кримінальні справи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sud.ua.
"Якщо є достовірна інформація, що справи "зливаються", хоча раніше слідство велося ефективно, але з якихось причин прокурори тепер не підписують підозру або не направляють обвинувальні акти в суд, то в таких випадках мої двері відчинені 24/7", - розповіла генпрокурор.