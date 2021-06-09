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США та Україна скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним, - ОП

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США та Україна скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним, - ОП
Позиції США та України були скоординовані напередодні зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Також це стосується саміту НАТО та інших червневих переговорів на вищому рівні.

Таку заяву в коментарі РБК-Україна зробив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, який відповідає за зовнішню політику, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для України важливо, щоб у глобальній політиці було більше передбачуваності і більше поваги до норм міжнародного права.

"Саме такий результат буде вигідним не тільки для нас, але і для всіх учасників міжнародних відносин, якщо цей результат буде досягнутий на американо-російських переговорах", - сказав виданню Сибіга.

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Як підкреслив заступник голови ОП, США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і безпеку України, і на цій основі буде проходити обговорення всіх тем, що зачіпають українські інтереси.

"Запитання щодо "занепокоєнь" України у зв'язку з цими переговорами є некоректним", - додав Сибіга.

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Топ коментарі

  • Ан Мур



    Дмитрий Чекалкин

    @Chekalkin

    ·17 год

    Портніков: З часу свого обрання Володимир Зеленський живе у брехні. У брехні - його наближені - їм це вигідно. У брехні живуть його прихильники - одним це просто подобається, а інші не мають сміливості зізнатися, що стали співучасниками жахливого експерименту над власною країною.

  • Владимир Иванец
    Согласование позиций США и Украины по вопросам НАТО с моей точки зрения выглядит так:
    воюющая Украина в условиях иностранной агрессии урезает расходы на оборону, гробит перспективные оборонные программы (например ракетную), собирается отменить военный налог, собирается налить Крыму днепровской воды, шоркается с врагами по Оманам, держит на первых ролях кремлевских ********* и в то же время гундосо вопит: "А пачиму Украина ище ни в НАТО???"
    Сюр...
  • Gozzalik salonu
    та явно поумнее зеленского и всей его свиты вместе взятой
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