США та Україна скоординували позиції напередодні зустрічі Байдена з Путіним, - ОП

Позиції США та України були скоординовані напередодні зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Також це стосується саміту НАТО та інших червневих переговорів на вищому рівні.

Таку заяву в коментарі РБК-Україна зробив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга, який відповідає за зовнішню політику, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для України важливо, щоб у глобальній політиці було більше передбачуваності і більше поваги до норм міжнародного права.

"Саме такий результат буде вигідним не тільки для нас, але і для всіх учасників міжнародних відносин, якщо цей результат буде досягнутий на американо-російських переговорах", - сказав виданню Сибіга.

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Як підкреслив заступник голови ОП, США підтримують суверенітет і територіальну цілісність і безпеку України, і на цій основі буде проходити обговорення всіх тем, що зачіпають українські інтереси.

"Запитання щодо "занепокоєнь" України у зв'язку з цими переговорами є некоректним", - додав Сибіга.