Мати дівчини Протасевича Сапеги отримала перші листи від доньки з білоруського СІЗО: "Прошу, не варто звинувачувати Рому"

Сім'я затриманої в Мінську громадянки РФ Софії Сапеги отримала перші два листи від дочки із СІЗО КДБ Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Русская служба".

Листи були написані 1 і 3 червня.

"Я ніколи не вірила у віщі сни та інше. Але ... в ніч перед вильотом з Афін Ромі наснився сон, що ми приземляємося в Мінську. Він раніше говорив, що йому сняться віщі сни. Шкода тільки, що це був один з них. Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене, як умів. Це можна назвати любов'ю. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях гідно", - йдеться в листі.

Дівчина розповідає, що у неї немає годинника і вона орієнтується в часі за звуком дзвонів.

"Я почала орієнтуватися за дзвонами! Оскільки живу я поки поза точним часом, годинника у мене тут немає, зате є дзвони! За вікном кожну годину вони пробивають певну кількість разів, що дорівнює точному часу. Так я орієнтуюся, - пише Сапега. - У дзеркало себе не бачила з 25-го числа (з 25 травня 2021 року. - Ред.), тому стан шкіри визначаю руками, це навіть забавно. До речі, дзеркало не приймали, тому що воно було не таких параметрів. Потрібно маленьке кишенькове і в пластмасовій рамці", - пише Сапега.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

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