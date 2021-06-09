Лавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Росія не має наддержавних амбіцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

У властивій РФ манері російський міністр звинуватив Захід, який нібито наговорює на Росію і поширює свій вплив.

"У нас, до речі, немає наддержавних амбіцій, як би хтось не переконував себе і всіх інших в зворотному. У нас немає і того месіанського запалу, з яким наші західні колеги намагаються поширити на всю планету свій ціннісний демократичний порядок денний. Нам вже давно зрозуміло, що нав'язування ззовні моделі розвитку ні до чого доброго не приводить", - заявив Лавров.

При цьому, він ні слова не сказав про те, що РФ всіляко намагається нав'язувати модель розвитку найближчих сусідів.

Також читайте: Лавров про очікування РФ від саміту Байдена-Путіна: Не будуємо ілюзій, що будуть прориви, історичні доленосні рішення

Крім того, глава російського зовнішньополітичного відомства зазначив, що представники країн Заходу нібито не готові "до чесного діалогу" з Росією з приводу розміщення американських ракет середньої і малої дальності.

"Не тільки Росія, а й багато інших стикаються з тим, що представники Заходу не готові до чесного діалогу, який заснований на фактах, вважають за краще діяти в дусі highly likely, прикладів такого підходу безліч. Це, безумовно, підриває довіру до самої ідеї діалогу як способу врегулювання розбіжностей", - запевняє Лавров.