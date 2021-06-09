Новини

Росія зацікавлена в прагматичних взаємовигідних відносинах зі США і ЄС, - Лавров

1 36821
Росія зацікавлена в прагматичних взаємовигідних відносинах зі США і ЄС, - Лавров
Росія зацікавлена ​​в прагматичних відносинах із Заходом і США.

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров на "примаковських читаннях", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"І хочу підкреслити, попри те, що намагаються нам приписувати на Заході, ми незмінно зацікавлені в прагматичних взаємовигідних відносинах з ким би то не було, включаючи сам Захід, чи то Сполучені Штати, чи то їхні союзники по НАТО, або Європейський Союз", - сказав російський міністр.

Також читайте: Лавров запевняє, що Росія не має наддержавний амбіцій: "Давно зрозуміло, що нав'язування моделі розвитку ні до чого доброго не приводить"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Сначала нарушаешь подписанный совместно с США Будапештский меморандум а потом, как ни в чём не бывало, "А что такого, давайте дружить дальше!!!"
  • Sergey Odeskiy
    Ну так они такие и есть! Очень прагматично показывать всему миру как жить нельзя на своем примере , а еще очень взаимовыгодно будет ввести полное эмбарго на рашистские энергонасители ! Сразу стабильность в мировой экономике наступит !
  • NonCFist
    _Существо по кличке гитлер (кличка вместо имени - как у животных) гитлер в 1942: "Хермания заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с ссср и США"...
    На такую вызывающую ложь любой словесный ответ просто неадекватен - только в рыло!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини