Законопроєкт про олігархів має декларативний характер, але може дати результат, - Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник вважає, що першопричина олігархів - це монополізація певних секторів економіки чи політичного життя.

Про це Ситник заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Сам текст короткий, і, на мою думку, він має певний декларативний характер. Але це перший крок до системного врегулювання проблем, пов'язаних з олігархами", - зазначив директор НАБУ.

За словами Ситника, повинні бути ефективні правоохоронні органи, які здійснюватимуть розслідування щодо представників олігархів, визначених корупційних схем, які вони організовують.

"Потрібне вживання заходів адміністративного характеру, як-то належна робота Антимонопольного комітету, належна робота НКРЕКП. Ми ж бачимо, наскільки олігархи прагнуть поставити туди своїх людей, які ухвалюватимуть рішення цих органів, які потрібні олігархам. Тому, якщо в розвиток цього закону буде ухвалено низку ініціатив, які будуть реально працювати, і разом із кримінальним переслідуванням буде вжито заходів адміністративного характеру, які мінімізують причини виникнення олігархів, то тоді це буде певний успіх, певний результат", - додав він.

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Ситник додав, що боротьба з олігархами - це не тільки кримінальне переслідування, оскільки першопричина олігархів - це монополізація певних секторів економіки чи політичного життя.