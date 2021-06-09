35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

12,9% громадян вважають, що проведенням деолігархізації Зеленський і його оточення намагаються самі стати олігархами.

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання "Президент В.Зеленський оголосив про намір провести деолігархізацію в Україні. На вашу думку це?", респонденти заявили:

- Популістський крок, щоб підняти свій рейтинг - 35,7%;

- Щире прагнення до справедливості - 20,1%;

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- Спроба Зеленського і його оточення переділити власність і самим стати олігархами - 12,9%;

- Крок, який дозволить Україні стати успішною - 11,4%;

- Спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам - 8,8%;

- Інше - 4,7%

- Відмова від відповіді/не знаю - 17,9%.

Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв'ю становила 9 хвилин.