35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання "Президент В.Зеленський оголосив про намір провести деолігархізацію в Україні. На вашу думку це?", респонденти заявили:
- Популістський крок, щоб підняти свій рейтинг - 35,7%;
- Щире прагнення до справедливості - 20,1%;
- Спроба Зеленського і його оточення переділити власність і самим стати олігархами - 12,9%;
- Крок, який дозволить Україні стати успішною - 11,4%;
- Спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам - 8,8%;
- Інше - 4,7%
- Відмова від відповіді/не знаю - 17,9%.
Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв'ю становила 9 хвилин.