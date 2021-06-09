Якщо Чаус з'явиться на території іншої країни, Україна не доб'ється його екстрадиції. Це підірве міжнародний авторитет, - Ситник

Україна не зможе домогтися екстрадиції підозрюваного українськими правоохоронними органами у хабарництві судді Миколи Чауса після зняття з розшуку Інтерполом, якщо він з'явиться за межами країни.

Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Мені важко уявити оптимальний розвиток цієї ситуації. Тому що якщо Чаус з’явиться в Україні – ми повинні його затримати, виконати рішення суду про його арешт, і продовжувати розслідування. Якщо він з’явиться на території іншої країни, немає значення якої – ми його взагалі тоді ніколи не отримаємо на території України", - сказав Ситник.

При цьому він підкреслив, що не може говорити припущеннями, але якщо Чаус з'явиться на території України, "ми зможемо продовжити своє розслідування". "Може, потрібні будуть якісь свідчення, які необхідно буде перевіряти. Тому що в нас є окрема справа про його зникнення, там дуже цікаві є матеріали, хотілось би почути, що він може щодо цього сказати", - сказав директор НАБУ.

Водночас, якщо Чаус з'явиться на території іншої країни, "питання екстрадиції не стоятиме", сказав Ситник. "І це не тільки підірве авторитет України в цій справі, а поставить під сумнів нашу міжнародну співпрацю з Інтерполом. Тому що такі недолугі дії цих осіб – це, можливо, було умисно зроблено, щоб підірвати авторитет України на міжнародній арені. Але вже ми маємо стовідсотково негативні наслідки, треба тільки дочекатись, де ця людина з’явиться", - додав директор НАБУ.

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За його словами, справу Чауса "важко назвати політичною", але сторона захисту судді змогла ініціювати питання політичного притулку, який традиційно довго слухається в усіх країнах.

"І коли вже було рішення апеляційне суду, і рішення про відмову в притулку вступило в законну силу, – залишалось просто дочекатись рішення суду про екстрадицію. Це питання було вже не років, а місяців. 3 квітня він зник, вже пішов третій місяць після цього. Я не розумію, навіщо це було робити", - резюмував Ситник.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.