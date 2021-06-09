У суді Гааги показали оперативну обстановку на момент катастрофи рейсу MH17, суддя "возить мордою по столу" російських військових за брехню, - експерт Лукашевич

У суді у справі катастрофи пасажирського літака рейсу MH17 продемонстрували оперативну обстановку на момент катастрофи лайнера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич.

"Щойно в суді Гааги у справі МН17, де розпочався третій день судових слухань по суті, була показана оперативна обстановка на момент катастрофи лайнера. Синім кольором показані райони, що контролювалися ЗСУ, лінія фронту - блакитна лінія на південь від Зарощенського, яке на той момент контролювали сепаратисти. Поки ви це читаєте, суддя у своїй промові мочалить супутникові знімки російського Міноборони (і возить мордою по столу наших військових за брехню), показані на брифінгу 21 липня 2014 р.", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.