Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів
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Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об'єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Зеленський відвідував передові позиції українських воїнів на Донбасі в квітні 2021 року.