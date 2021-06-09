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Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів

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Зеленський прибув із робочим візитом на Донеччину: Відвідає передові позиції українських воїнів
Президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою до Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Глава держави відвідає передові позиції українських військових у районі проведення Операції об'єднаних сил та поспілкується з бійцями, які несуть службу на передовій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Зеленський відвідував передові позиції українських воїнів на Донбасі в квітні 2021 року.

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