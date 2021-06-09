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55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

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55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА
61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі.

Про це свідчать дані опитування Центру SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

За даними дослідження, 61,2% громадян вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямі, 21,1% - у правильному.

54,2% громадян заявили, що за останні два роки їхнє матеріальне становище погіршилося, 35,3% - не змінилося, 9,1% - покращилося.

Також читайте: 35,7% громадян вважають наміри Зеленського провести деолігархізацію популізмом, 20,1% - прагненням до справедливості, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Водночас 29,5% громадян вважають, що основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе Кабмін, 29,2% - президент, 21,3% - Верховна Рада.

50,1% громадян вважають, що за два роки президент Володимир Зеленський не виконав більшість своїх передвиборчих обіцянок, 33,2% вважають, що Зеленський виконав лише деякі свої передвиборчі обіцянки, 9,6% вважають, що більшість передвиборчих обіцянок Зеленського виконані або в процесі виконання.

Крім того, 66,5% громадян вважають, що виконання передвиборчої обіцянки президента Володимира Зеленського "Кінець епохи бідності" повністю провалено, 25,3% вважають, що воно виконане частково, 1,2% вважають, що воно повністю виконане.

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Відповідаючи на питання: "Як би ви оцінили в цілому нинішню владу Президента В.Зеленського?" респонденти відповіли так:

- Компетентна - 12,9%;

- Популістська - 15%;

- Непрофесійна, дилетантська - 55,3%;

- Відмова від відповіді/не знаю - 16,9%.

55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу 01
55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу 02
55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу 03
55,3% громадян вважають нинішню владу Зеленського дилетантською, - опитування СОЦИСу 04

Дослідження проводилося 28 травня - 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4% Середня тривалість одного інтерв'ю становила 9 хвилин.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    55,3% граждан считают нынешнюю власть Зеленского дилетантской. Позиция других граждан слишком нецензурная, чтобы её можно было озвучить
  • Marianna dba00ee2
    ***! Сами выбрали артиста, а теперь считают власть дилетантской. Не так страшен Зеленский, как мудрый нарид.
  • Fizko Kyiv
    І, доречі, щось не бачу варіанту відповіді "у всьому винен Порошенко", думаю 3-5% відсотка з тих, хто підтримав бубачку, перетікли б у цей варіант
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