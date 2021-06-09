Рада зможе проголосувати в першому читанні за законопроєкт Зеленського про олігархів до кінця поточної сесії, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада розгляне в першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів до кінця поточної сесії, яка завершується в середині липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У першому читанні ми розраховуємо розглянути цей законопроєкт вже на пленарному тижні, який з 29 червня почнеться. В першому читанні ми проголосуємо ще на літній сесії, ми собі такий ставимо дедлайн", - сказала нардепка.

За її словами, у другому читанні документ можуть схвалити вже восени.

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"Восени ми розраховуємо, що знайде Верховна Рада в собі сили і відповідальність проголосувати в другому читанні. І він не буде заспамлений тисячами поправок. Відповідно закон набуде чинності в 2022 році", - підкреслила парламентарійка.