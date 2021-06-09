Посли G7 закликали зробити реформу децентралізації незворотною: Україна повинна змінити Конституцію
"Ми продовжимо нашу підтримку цієї реформи", - підкреслюється на сторінці послів G7 в Україні в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Посли зазначають, що для консолідації принципів місцевого самоврядування та субсидіарності і для забезпечення незворотності цих реформ Україна повинна ухвалити законодавчі та конституційні зміни, погоджені з місцевими асоціаціями та іншими зацікавленими сторонами в процесі конструктивних консультацій.
На їхню думку, згідно з підписаною Україною Європейською хартією місцевого самоврядування, ці зміни повинні містити визначення обсягів повноважень місцевого самоврядування з чітким розподілом повноважень і відповідальності між різними рівнями, забезпечення пропорційності і законності нагляду за місцевим самоврядуванням з боку центральних органів влади, а також оснащення органів місцевого самоврядування відповідним законодавчим інструментарієм для забезпечення їхніх повноважень.
Крім того, органам місцевого самоврядування варто надати статус юридичної особи для прозорості їхньої діяльності та для запобігання корупції, а також стабільне фінансове забезпечення.