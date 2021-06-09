Ексслідчий облпрокуратури втратив речдоків майже на 700 тис. грн, - Офіс Генпрокурора

Колишній слідчий однієї з обласних прокуратур втратив речових доказів на загальну суму 698 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що слідчий після проведення обшуку та вилучення грошових коштів та цінностей на загальну суму 698 тис грн, які в подальшому визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та на які ухвалою слідчого судді накладено арешт, не забезпечив їх облік та зберігання. Невиконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них призвело до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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