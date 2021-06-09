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Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін

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Під петицією про звільнення Татарова залишилося зібрати 12 тис. підписів, - Шабунін
Петиція на сайті Офісу Президента про звільнення Олега Татарова з посади заступника голови ОП зібрала вже 13 тисяч підписів. Для її розгляду необхідно зібрати ще 12 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін.

"Якщо не зберемо підписів, значить, ми, українці, терпимо таких виродків на посадах. Так чому б Зеленському не призначити нових?" - зазначив Шабунін.

До кінця збору підписів залишилося 18 днів.

За його словами, підписання петиції займе дві хвилини.

"Питання не стільки в Татарові, скільки в неприйнятності призначень Зеленським покидьків Януковича. Видимій демонстрації, засвідченій нашими, громадян, підписами", - підкреслив глава ЦПК.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в мережі зареєстрована петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова.

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Топ коментарі

  • Paulo Kit
    Треба використовувати будь-яку можливість тиску на цих зелених вилупків.
  • 5 копійок
    Зеля відповість ідіть у сраку.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Помиляєшся!, 😁 Читай вище комети. Порохоботи в цьому участі не беруть. То смєтуни. 😁
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