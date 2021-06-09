Українці зможуть вільно подорожувати в ЄС вже цього літа, - Ляшко
Про це заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, позитивність тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям ВООЗ - менше 5%.
"Цього вдалось досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворювання. Такий рівень тестувань і спадаюча динаміка захворювання можуть вивести Україну в ряд країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією за критеріями ЄС", - заявив Ляшко.
Міністр зазначив, що це може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року.
"Поточна епідситуація дозволяє говорити про те, що вся країна відповідає за індикаторами "зеленому "рівню епіднебезпеки. Аналогічну ситуацію ми очікуємо і на наступному тижні, і протягом літнього періоду", - сказав він.
Він також зазначив, що завантаженість ліжок у країні найнижча з початку року.
"Восьмий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності, добова кількість госпіталізацій продовжує скорочуватися і перебуває на найнижчому рівні в 2021 році", - сказав глава Мінохоронздоров'я.
За його словами, зайнятість ресурсів медичної системи також вийшла на найнижчий у 2021 році рівень: реанімаційні ліжка завантажені на 29%, ліжка з киснем - на 15%, апарати ШВЛ - на 7%. "Виписки перевищують госпіталізації майже вдвічі, відповідно кількість пацієнтів за останній тиждень скоротилася втричі", - констатував Ляшко.