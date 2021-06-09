Кабмін дає старт процедурі відбору керівника Бюро економічної безпеки, - Шмигаль

Уряд України дає старт процедурі відбору керівника Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми делегували в конкурсну комісію з обрання директора БЕБ трьох представників Кабінету Міністрів. Першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки Олексія Любченка, міністра фінансів Сергія Марченка та міністра інфраструктури Олександра Кубракова", - зазначив Шмигаль.



"Це дозволяє повноцінно розпочати процедуру відбору керівника. Процес цей відбуватиметься прозоро й відкрито, адже так само нам важливо сформувати довіру до новоствореного органу", - йдеться в повідомленні.

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