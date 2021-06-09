30% українців - за повну "блокаду" окупованих територій, більшість опитаних вважають їхніх жителів заручниками, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

У суспільстві дещо посилилася тенденція посилення політики щодо тимчасово окупованих територій Донбасу.

Про це свідчать результати досліджень, проведені соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з результатами досліджень, 30% вважають, що території варто і надалі вважати окупованими, не вести з ними торгівлі, припинити виплати, надання послуг і переміщення людей. 21% респондентів виступають за збереження економічної "блокади", але при цьому за збереження гуманітарних відносин.

Ще 10% вважають, що можна дозволити торгівлю деякими товарами, але зберігати при цьому гуманітарні зв'язки.

У суспільстві переважає співчутливе ставлення до жителів непідконтрольних уряду територій Донбасу. Так, громадяни вважають, що жителі тимчасово окупованих районів є насамперед заручниками: або складних життєвих обставин (40%), або ж безпосередньо бойовиків (9%). Прихильників іншого ставлення до жителів ОРДЛО - суттєво менше: 16% вважають їх пасивними поборниками ідеології "русского мира" та СРСР, 13% - пристосуванцями, 8% - зрадниками.

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На шляху компромісу для досягнення миру на Донбасі стоїть відмова і небажання керівництва Росії домовлятися - так вважають 62% громадян. Українську сторону в небажанні припиняти війну і виконувати Мінські домовленості звинувачують 19%, більшість із них - жителі Сходу (35% жителів макрорегіону) і Півдня (27%). В електоральному розрізі - виборці ОПЗЖ.

Політичне майбутнє ТОТ у складі України на тих же умовах, що і раніше, підтримують 55% громадян.