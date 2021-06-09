Кабмін призначив Комаріду заступником міністра охорони здоров'я, - Ляшко
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Кабінет Міністрів призначив генерального директора фармацевтичного департаменту Міністерства охорони здоров'я Олександра Комаріду заступником міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд щойно призначив ще одного заступника міністра охорони здоров'я! Олександре Комаріда, вітаю у команді! До праці", - написав Ляшко.
До призначення Комаріда обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.