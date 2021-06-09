Вісім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу
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Вісім українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022. Вперше така кількість українських університетів увійшла до рейтингу. У 2020 і 2019 роках туди потрапили шість закладів.
Список опублікували на сайті QS World University Rankings, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Серед тих, хто потрапив до рейтингу:
- Харківський національний університет імені Василя Каразіна – 510−520 місце
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 601−650 місце,
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 651−700 місце,
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 701−750 місце,
- Сумський державний університет – 701−750 місце,
- Національний університет "Львівська політехніка" – 801−1000 місце,
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" – 1001−1200 місце.
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 1001−1200 місце.
Вперше до рейтингу потрапив Львівський національний університет імені Івана Франка.
Найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США). Друге місце посідає Оксфордський університет у Великій Британії, а третє розділяють Стенфордський та Кембриджський університети.
Загалом до списку увійшли 1300 вишів.
Університети оцінювали за п'ятьма ключовими показниками: академічна репутація, репутація серед роботодавців, співвідношення викладачів і студентів, цитування статей в наукових виданнях на факультет, співвідношення міжнародних викладачів / іноземних студентів.