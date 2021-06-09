Вісім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Вісім українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022. Вперше така кількість українських університетів увійшла до рейтингу. У 2020 і 2019 роках туди потрапили шість закладів.