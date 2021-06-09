Кабмін затвердив взаємне визнання водійських прав між Україною та ОАЕ

Кабінет Міністрів затвердив Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", ця постанова була прийнята на засіданні уряду.

"Проєкт акта пропонує затвердити меморандум, який встановлює зобов’язання сторін визнавати та обмінювати національні посвідчення водія на основі принципу взаємності", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Зазначається, що 14 лютого 2021 року в Абу-Дабі було учинено меморандум про взаєморозуміння між МВС України та МВС ОАЕ про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Метою меморандуму, як поінформували у МВС України, є створення можливості для українців та громадян ОАЕ, які переїжджають на проживання у державу іншої сторони, здійснювати обмін національних посвідчень водія за спрощеною процедурою.

У пояснювальній записці уточнюється, що такий обмін здійснюється без необхідності проходження відповідних практичного та теоретичного іспитів.

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Також встановлюється відповідність категорій посвідчень водія двох держав, визначається механізм взаємодії між компетентними органами для підтвердження факту видачі посвідчення водія, яке подається для обміну, та інші умови, необхідні для здійснення такого обміну.

Меморандум укладено на невизначений строк, він набере чинності через 60 днів після отримання останнього письмового повідомлення, надісланого дипломатичними каналами, якими сторони інформують одна одну про виконання своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

"Видання (постанови – ред.) дозволить виконати внутрішньодержавну процедуру з української сторони, що є необхідною умовою для набрання чинності меморандумом", - уточнюється у пояснювальній записці.

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