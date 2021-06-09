ЄС не заспокоїться, поки режим Лукашенка не звільнить Протасевича і всіх політичних в'язнів, - Мішель

Європейський Союз не заспокоїться щодо Білорусі, поки "президент" Олександр Лукашенко, що захопив владу в країні, не звільнить опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Брюссель залишається на боці тих, хто бореться за свободу слова і демократію. Про це на засіданні Європарламенту заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я хотів би звернутися до всього білоруського народу, з особливим акцентом на тих громадянах, які борються за свободу слова і демократію: Європейський Союз на вашому боці, і ми будемо підтримувати вас, щоб ви могли обрати свій шлях", - зазначив він.

За його словами, нинішній режим у Білорусі несе повну відповідальність за стан Протасевича.

"Романе Протасевич і всі політичні в'язні, звертаюся до вас: ЄС не заспокоїться, поки вас не звільнять. Я також звертаюся до президента Лукашенка. Ви мусите звільнити пана Романа Протасевича якомога швидше", - додав Мішель.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.