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Кабмін затвердив стратегію зовнішньої політики України: деокупація територій, членство в ЄС і НАТО

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Кабмін затвердив стратегію зовнішньої політики України: деокупація територій, членство в ЄС і НАТО
Кабінет Міністрів затвердив Стратегію зовнішньої політики України. Документ містить основні принципи української політики щодо Європейського Союзу, НАТО та Російської Федерації.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У стратегії йдеться, що Євросоюз є одним з головних суб'єктів світової політики і ключовим партнером України в Європі. Тому повноправне членство України в ЄС є стратегічною метою держави.

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Крім того, стратегічним курсом залишається і вступ до НАТО. На шляху до нього українська сторона має намір використовувати допомогу альянсу для протидії агресії з боку Російської Федерації.

Також у документі йдеться, що головною метою України на російському напрямку в середньостроковій перспективі є припинення збройного конфлікту і повернення окупованих територій.

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Топ коментарі

  • Igor Lemke dd5e2437
    Вангую, НАТО років через 8-10 , ЄС років через 20 -30 , і це якщо йти послідовно і вперто до цього
  • Вася Шевченко f77d76ba
    кабмин может утвердить хоть полет незнайки на Луну...
    от если б кабмин получал зарплату по факту выполнения утвержденного ими же плана...)))
  • Vladimir Soukhov
    НАТО сразу после импичмента. ЕС ещё года чрез 3.
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