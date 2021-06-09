На мосту "Метро" в Києві працює поліція і вибухотехніки: виявлено підозрілий предмет

У Києві правоохоронці проводять перевірку на мосту "Метро". Надійшла інформація про "підозрілий предмет".

Про це повідомили в поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Наразі на місці події працюють представники відповідних профільних служб. Правоохоронці забезпечують охорону прилеглої території та проводять її додатковий огляд.

Сьогодні до поліції Києва по спецлінії 102 надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмету біля мосту "Метро" на пішохідній зоні.

"Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде дана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.

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