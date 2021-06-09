Компанію-підрядника для будівництва Київської обхідний дороги визначить відкритий міжнародний конкурс, - "Укравтодор"

Будівництво Київської обхідний дороги (КОД) має відбуватися за участю міжнародного підрядника, який зможе гарантовано фінансувати проєкт.

Як передає Цензор.НЕТ, у процесі публічного обговорення реалізації проєкту було зауважено, що це насамперед потребує змін до законодавства, які дозволять укладати подібні міжнародні контракти.

Так, присутні на обговоренні експерти заявили, що нова об'їзна дорога, проєкт якої реалізують у межах президентської програми "Велике будівництво", стратегічно важлива для Києва.

КОД дозволить уникнути транспортного колапсу, розвантаживши вулиці столиці.

Для якомога швидшого запуску будівництва важливої дороги Верховна Рада ухвалила рішення винести КОД за межі закону "Про державні закупівлі".

"Реалізація проєкту полягає не лише в проведенні процедури закупівлі. Внесені Верховною Радою зміни до законодавства створюють умови для подальшого реформування закупівельної системи, формування нової практики конкурентного відбору підрядників з урахуванням міжнародних стандартів і норм. Що ж стосується технічної можливості проведення через Prozorro таких форм контрактів, як EPC+F - її сьогодні, на жаль, немає", - зазначила Оксана Філатова, начальниця Управління власності та державних закупівель "Укравтодору".

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За словами Олександри Азархіної, директорки команди підтримки реформ при "Укравтодорі", той факт, що нардепи вивели КОД за межі Prozorro, не скасовує відкритого конкурсу на всіх етапах реалізації проєкту.

Вона додала, що розпочато розробку нового нормативно-правового акта, відповідно до найкращих стандартів FIDIC, CIPS, а також із залученням міжнародного арбітражу та в межах міжнародної системи ціноутворення.

"Це факт, що сучасна версія Закону України "Про державні закупівлі" не може врегулювати низку процедурних питань, які є критичними для потенційних міжнародних інвесторів. Зокрема, це стосується небюджетного фінансування проєктів. Парламентом ухвалено політичне рішення - запуск пілотного проєкту КОД. Наше завдання - створити максимально відкритий, ефективний і прозорий міжнародний конкурс", - підкреслила Азархіна.

Раніше заступник глави ОП, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що за президентською програмою зведення Запорізьких мостів відбувається безпрецедентними для України темпами.

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