Чергова партія вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech доставлена ​​в Україну, - МОЗ

В Україну прибули ще 66 690 доз вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують за державні кошти через міжнародне агентство Crown Agents. Вакцину з цієї партії використовують для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації.