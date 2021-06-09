ВРП звільнила впійману в 2018 році на хабарі суддю ОАСК Власенкову, три роки вона отримувала зарплату, - адвокат Маселко

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила внести подання про звільнення судді Окружного адмінсуду Києва Олени Власенкової.

Про це у Facebook повідомив адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"3 роки тому Власенкову спіймали під час отримання хабаря. Її відсторонили та зараз судять у Вищому антикорсуді. Але весь цей час вона була суддею та справно отримувала зарплату. Так, лише за 2020 рік вона заробила майже 900 тис. Фундація DEJURE подала скаргу на суддю. ВРП мала розглянути її за 60 днів, але тягнула пів року. І ось сьогодні палата одноголосно вирішила звільнити Власенкову", - розповів він.

За словами Маселка, насправді у ВРП не було шансів ухвалити інше рішення.

"Бо у них вже є стала практика про звільнення таких суддів. Окрім того, Власенкова не є наближеною до Вовка і явно не ключовою суддею ОАСКу. Тому, думаю, що нею вирішили пожертвувати для того, щоб зімітувати боротьбу з корупцією. Загалом ВРП продовжує покривати Вовка та його наближених суддів, про що яскраво свідчить розгляд скарг на самого Вовка. Хоча є сигнали про готовність зливати шефа заради власного порятунку", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 1 серпня 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва справу щодо Власенкової. 11 травня правоохоронці затримали її за підозрою в одержанні 2 тис. доларів хабаря. За даними САП, суддя вимагала в одного з учасників судового розгляду неправомірну вигоду за ухвалення рішення на його користь у розмірі 10 тис. доларів і була затримана на одержанні першого "траншу" в сумі 2 тис. доларів. Вища рада правосуддя 7 серпня відсторонила від посади Олену Власенкову до набуття чинності обвинувального вироку або закриття справи.

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