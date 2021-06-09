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Припускаю, що Тарута пішов на угоду зі слідством у Росії, - Мкртчан

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Припускаю, що Тарута пішов на угоду зі слідством у Росії, - Мкртчан
Нардеп Сергій Тарута міг піти на угоду зі слідством в Росії, підтримавши звинувачення свого бізнес-партнера по "Індустріальному Союзу Донбасу" Олега Мкртчана і давши на нього свідчення слідчим органам РФ під час війни, вважає Едуард Мкртчан, син співвласника "ІСД".

Можливо, саме ця угода з окупантами дозволяла українському парламентарію почуватися спокійно в країні-агресорі. Як відомо, Олег Мкртчан і Сергій Тарута були співвласниками корпорації. Але Мкртчан потрапив у розробку Слідкому РФ і був засуджений нібито за фінансові порушення під час продажу ІСД російському ЗЕБу. А ось Тарута не тільки уникнув такої уваги, але і, будучи держслужбовцем України, давав у РФ показання російським слідчим.

- У судовому процесі над моїм батьком Сергій Олексійович Тарута виступив на стороні обвинувачення і звинуватив мого батька у всіх бідах ІСД. Хоча Тарута був і залишається таким же міноритарним акціонером, як і мій батько. Він прекрасно знав, що всі рішення приймалися колегіально. Виникає припущення, що Сергій Олексійович Тарута пішов на угоду зі слідством і підтримав звинувачення проти свого бізнес-партнера - мого батька, - заявив Едуард Мкртчан в інтерв'ю "РБК-Україна".

Мкртчан-молодший також нагадав, що "в Англійському суді Тарута брехав про те, що давав свідчення в Республіці Білорусь. Насправді він давав свідчення в Смоленській області Російської Федерації, в ресторані "Тиха гавань". Суддя виявив брехню і назвав його незадовільним свідком. Це свого роду юридична назва для брехуна. Виходячи з протоколу, в 2018 році Сергій Олексійович Тарута був народним депутатом України і дав свідчення в Російській Федерації. Для цього він прилетів офіційно в Республіку Білорусь і таємно перетнув білорусько-російський кордон".

"Тарута всім ЗМІ заявляє, що не знав, що в'їхав на територію РФ. Та я хочу нагадати, що відстань між аеропортом Мінська і рестораном "Тиха гавань" у Смоленській області понад 300 кілометрів. Як Сергій Олексійович не помітив прикордонний пункт, який вже в 2017 року було встановлено, СМС-повідомлення про те, що він заїхав на територію Російської Федерації, прапори?", - ставить риторичне запитання Едуард Мкртчан.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Сергій Тарута - народний депутат від ВО «Батьківщина», обраний на парламентських виборах 2019 року.

    "Мкртчан-младший также напомнил, что "в Английском суде Тарута лгал о том, что давал показания в Республике Беларусь. На самом деле он давал показания в Смоленской области Российской Федерации, в ресторане "Тихая гавань".
    Судья выявил ложь и назвал его неудовлетворительным свидетелем. Это своего рода юридическое название для лгуна.
    Исходя из протокола, в 2018 году Сергей Алексеевич Тарута был народным депутатом Украины и дал показания в Российской Федерации. Для этого он прилетел официально в Республику Беларусь и тайно пересек белорусско-российскую границу".

    Источник: https://censor.net/ru/n3270390
  • 18c49ed2
    Тарута проститутка еще та. Остался должен миллиарды бюджету страны, но громче всех орал по зомбоящику про злых "барыг".
  • дмитрий иванов 527db324
    Разборки обосравшихся недоолигархов в прямом эфире. Гайдук вовремя спетлял с этой вонючей эпопеи, да ещё и с деньгами Предполагаю, что Тарута пошел на сделку со следствием в России, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 5922
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