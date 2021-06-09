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800 млн грн з "ковідного фонду" хочуть виділити на доплати МВС. На ці гроші всі лікарні можна було б забезпечити кисневими станціями, - нардепка "Голосу" Совсун

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800 млн грн з "ковідного фонду" хочуть виділити на доплати МВС. На ці гроші всі лікарні можна було б забезпечити кисневими станціями, - нардепка "Голосу" Совсун
Уряд збирається розглянути на сьогоднішньому засіданні питання про виділення працівникам структур МВС 800 млн грн з "ковідного фонду".

Про це заявила народна депутатка "Голосу" Інна Совсун, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Оцініть цю насмішку. Рівно стільки, скільки ми разом з колегами з профільного комітету охорони здоров’я вже понад місяць намагаємось вибити з бюджету, щоб встановити кисневі станції для всіх опорних ковідних лікарень України. Але для уряду витрати на кисень з ковідного фонду — не пріоритетні, а от на доплати поліцейським — якраз те, що треба. Найбільше збираються віддати на доплати Нацполіції — 573 млн грн", — заявила Совсун.

За словами депутатки, минулого разу аудит виявив у Міністерстві внутрішніх справ порушень на 26,5 млн грн. Гроші з "ковідного фонду" так само пішли на доплати в лікарні МВС, де не було пацієнтів з пневмонією чи навіть з підозрою на COVID-19.

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"Попередній транш МВС Авакова успішно "засвоїло", давайте виділимо ще 800 млн грн зверху. Я сподіваюся, у членів уряду не підніметься рука проголосувати за це ганебне рішення. І вони нарешті підтримають закупівлю і встановлення в лікарнях кисневих станцій", — додала Інна Совсун.

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Топ коментарі

  • Rhodesian
    кто буратину выстругал, - тот его и играет. Да, Арсен Борисович?
  • Igor V 184bb5c7
    Для армии, которая защищает страну - у зебилов нет денег, зато на мусоров и ковидный фонд им не жалко потратить. Это все что нужно знать о зеленых мародерах.
  • Андрей Волшник 7692c3a9
    Одна надежда, что юристы ЕС все скрупулёзно документируют, начиная с 19го года, чтоб эту зелёную шоблу побыстрей в тюрьму закрыть
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