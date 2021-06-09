Ділянку на Трухановому острові, захоплену пов'язаною з Медведчуком фірмою, остаточно повернули державі, - суд
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Верховний суд скасував постанову Північного апеляційного господарського суду та залишив у силі рішення Господарського суду міста Києва, яке зобов'язує організацію повернути земельну ділянку територіальній громаді Києва. Крім цього, організацію зобов'язали привести ділянку у придатний для використання стан та знести розташовану на ній нерухомість.
Домогтися цього рішення вдалося завдяки роботі прокуратури, повідомляють в Офісі генпрокурора. Вона встановила, що громадська організація зайняла цю землю без будь-яких підстав і поставила там паркан, який заважає громадянам проходити до річки Десенка.
"Раніше Київською міською прокуратурою доведено в суді, що міськрада не приймала жодних рішень про передачу земельної ділянки в користування або власність громадської організації, також відсутні дозвільні документи на проведення будівельних робіт", - сказано в повідомленні.