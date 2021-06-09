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Ділянку на Трухановому острові, захоплену пов'язаною з Медведчуком фірмою, остаточно повернули державі, - суд

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Ділянку на Трухановому острові, захоплену пов'язаною з Медведчуком фірмою, остаточно повернули державі, - суд
Верховний суд постановив повернути Київській міській раді земельну ділянку площею 1,16 га на Трухановому острові в Києві, яку захопила приватна охоронна фірма "Шторм".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Верховний суд скасував постанову Північного апеляційного господарського суду та залишив у силі рішення Господарського суду міста Києва, яке зобов'язує організацію повернути земельну ділянку територіальній громаді Києва. Крім цього, організацію зобов'язали привести ділянку у придатний для використання стан та знести розташовану на ній нерухомість.

Домогтися цього рішення вдалося завдяки роботі прокуратури, повідомляють в Офісі генпрокурора. Вона встановила, що громадська організація зайняла цю землю без будь-яких підстав і поставила там паркан, який заважає громадянам проходити до річки Десенка.

"Раніше Київською міською прокуратурою доведено в суді, що міськрада не приймала жодних рішень про передачу земельної ділянки в користування або власність громадської організації, також відсутні дозвільні документи на проведення будівельних робіт", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    а ділянку, захвачену зв'язаним з Зеленським Ткаченко, повернули?
  • Dob ro 3cf0cbdd
    пэцьо тупо был тормозом, но на словах......
  • Ан Мур
    ти чукча, не второпав, що то був суд? Аж четвертої інстанції?
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