Модернізація електромереж покращить якість електропостачання та сприятиме зменшенню викидів парникових газів, – Шмигаль

Оновлення розподільчих електромереж дозволить покращити якість електропостачання, зменшити втрати електроенергії та викиди парникових газів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час круглого столу з питань енергетики в Україні, організованого Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) 3 червня.

"Модернізація розподільчих мереж в Україні призведе до покращення якості електропостачання, зменшення втрат у мережах та, як наслідок, зменшення викидів парникових газів. Минулого року ми запустили механізм, який дозволяє системно підійти до оновлення електричних мереж та спростити приєднання до них", — заявив прем’єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що механізм збільшення інвестицій в розподільчі мережі уже запущений.

Прем’єр висловив упевненість, що в наступному звіті Індексу енергетичного переходу ВЕФ, Україна матиме вищі позиції завдяки активному розвитку smart grids, водневої економіки та систем накопичення енергії.

Зазначимо, що smart grids – це технології автоматизації та цифровізації, що дозволяють в автоматичному режимі управляти електромережами, забезпечуючи якісне функціонування енергосистеми. Це важливо як для інтеграції великих об’єктів "зеленої" генерації, так і для малих побутових сонячних електростанцій – просьюмерів.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року в Україні запроваджено стимулююче тарифоутворення (так зване RAB-регулювання). Воно дало можливість збільшити розмір інвестицій в 2021 році в розподільчі мережі в середньому на 30% по країні порівняно з 2020 роком. За оцінами НКРЕКП, завдяки стимулюючому тарифоутворенню, уже через 13 років вдасться покращити показники якості європейського рівня: час відключення електроенергії (SAIDI) скоротиться до 250 хв/рік, а рівень втрат в електромережах - до 7,5%.

Раніше, енергоексперт, голова Громадської Спілки "Розумні Електромережі України" Олександр Візір зазначив, що одним із ключових завдань RAB-регулювання є модернізація електромереж.