Кабмін удосконалив порядок застосування зброї і техніки ВМС у мирний час

Кабінет Міністрів вдосконалив порядок застосування бойової техніки та зброї військовослужбовцями ВМС ЗСУ у мирний час у разі виконання ними завдань з охорони підводного простору в межах територіального моря України.