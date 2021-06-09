Питання про припинення кібератак буде частиною переговорів із Путіним, - Байден
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Президент США Джо Байден планує обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним питання про припинення кібератак, націлених на США.
Про це він заявив сьогодні журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
Видання підкреслює, що лідера США запитали, чи вважає він, що зможе домовитися з Путіним про припинення кібератак, націлених на США.
"Хто знає?", - заявив Байден, додавши, що питання кібератак буде частиною переговорів із російським президентом.