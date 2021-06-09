Начштабу Одеського загону морської прикордонної охорони Черткова досі не знайдено, пошуки тривають, - Бутусов

Пошуки офіцера ДПСУ Олексія Черткова тривають вже більше тижня. Його батьки живуть в окупованому Криму. Інформації про те, що Чертков легально перетинав кордон, немає.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Правоохоронні органи продовжують пошук капітана 1 рангу Черткова, який пішов із дому о 6.30 1 червня, але не з'явився на службу", - зазначив він.

За даними Бутусова, немає інформації про те, що Чертков легально виїхав за межі України.

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"Батьки Черткова, за даними правоохоронців, проживають в окупованому Криму, проте перевірити, чи відомо їм що-небудь про місце перебування сина неможливо", - додав журналіст.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, капітан першого рангу о 6:30 вийшов зі свого дому на вулиці Грушевського, але в розташування загону не прибув. До його пошуків було залучено всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

Пізніше Цензор.НЕТ опублікував орієнтування на Черткова. Увечері 1 червня дружина Черткова зателефонувала йому на службу і сказала, що її чоловік повернувся, але вона не хоче пускати його в будинок. Пізніше ця інформація не підтвердилася - прикордонники і поліцейські перевірили камери спостереження і не виявили на них Черткова.