На вихідних центри масової вакцинації від COVID-19 працюватимуть у 14 регіонах України, - МОЗ
1 3443
На вихідних, 12-13 червня понад 30 центрів масової вакцинації працюватимуть у 13 областях України і в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, на вихідних працюватимуть:
- у Львівській області - 8 центрів. З них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області - 7 центрів. З них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
- у Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- у Херсонській області - 3 центрів у Херсоні;
- у Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях;
- у Київській області - 2 центрів у Броварах і Білій Церкві;
- у Києві - 1 центру;
- у Тернопільській - 1 центру в Тернополі;
- у Рівненській області - 1 центру в Рівному;
- у Дніпропетровській області - 1 центру в Дніпрі;
- у Хмельницькій області - 1 центру в Хмельницькому;
- у Житомирській області - 1 центру в Житомирі;
- у Черкаській області - 1 центру в Черкасах;
- у Донецькій області - 1 центру в Маріуполі.
Робити щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac / Sinovac Biotech.