Комітет Ради підтримав законопроєкти "Про основи національного спротиву" і про збільшення чисельності ЗСУ

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Раді прийняти президентські законопроєкти "Про основи національного спротиву" і про збільшення чисельності української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційне управління апарату Ради.

"За результатами розгляду проєкту Закону про основи національного спротиву (реєстр. №5557) та проєкту Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи національної спротиву"(реєстр. №5558) Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти обидва законопроєкти за основу", - йдеться в повідомленні.

У разі прийняття законопроєкту Радою чисельність ЗСУ становитиме 261 тисячу осіб, з них 215 тисяч - це військовослужбовці.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про основи національного спротиву", а також про збільшення чисельності Збройних сил України.

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