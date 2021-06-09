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Кабмін пропонує монетизувати пільги на оплату проїзду

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Кабмін пропонує монетизувати пільги на оплату проїзду
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді надати право органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання про надання монетизованої пільги з оплати проїзду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Уряд на засіданні 9 червня схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та інших пільг". Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачається, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку і розмірах у формі грошової компенсації", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ухвалення законопроєкту дозволить органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг щодо оплати проїзду і сприятиме адресності їх надання.

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Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Кабмин предлагает монетизировать льготы на оплату проезда - Цензор.НЕТ 3373зебілам
  • Ан Мур
    монетизація комунальних пільг завершилась тим, що почали недоплачувати ці пільги. Наприклад, встановлено пільгу на перші 100 кіловат електоенергії для сім'ї пільговика (інші кіловати, які перевищують цю суму - оплачуються по повному тарифу по 1,68грн/квт). Хоча пільга до нового року оплачувалась по 0,90грн/квт. Після нового року, як відомо, вся використана е/е оплачується по 1,68. Але бабла на цю пільгу не добавили - і так і далі перераховують "монетою" пільгу в 90 грн, а не 168 грн... Тільки на електроенергії 78 грн заюрали пільги...
    Аналогічно з газом. Оплачують пільгу лише з розрахунку чотири з хвостиком гривні за куб... а скільки зараз газ коштує - відомо всім...

    Тобто: монетизація пільг на проїзд виллється черговим урізанням пільг. ну, наприклад, дадуть ліміт в десять гривень на місяць, а більше - за свій рахунок...
  • Олег Беляков 1ee72182
    "лимита" - чисто маасковское словцо. сколько живу в Киеве, ни разу не слышал.

    Вы кацапы так легко палитесь, даже скучно...
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