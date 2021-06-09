Кабмін пропонує монетизувати пільги на оплату проїзду

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді надати право органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання про надання монетизованої пільги з оплати проїзду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Уряд на засіданні 9 червня схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та інших пільг". Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України, якими передбачається, що пільги з оплати проїзду та інші надаються на підставі рішень органів місцевого самоврядування і виплачуються у визначеному ними порядку і розмірах у формі грошової компенсації", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ухвалення законопроєкту дозволить органам місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання надання пільг щодо оплати проїзду і сприятиме адресності їх надання.

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