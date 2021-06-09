Триває масована DDOS-атака на київський датацентр. Можливі перебої в роботі сервісів, - КМДА

Міські системи кіберзахисту фіксують масовану DDOS-атаку на київський комунальний датацентр.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації.

"Фахівці з кібербезпеки запевняють, що всі системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження згідно з регламентом. Атака може дещо вплинути на швидкість і роботу київських сервісів, можливі невеликі перебої в їхній роботі ... Усі персональні дані користувачів надійно захищені", - випливає з повідомлення.

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