ФСБ в 2019 році отруїла російського письменника Бикова так само, як пізніше - Навального, - The Insider і Bellingcat

Дмитро Биков потрапив до лікарні у квітні 2019 року під час поїздки регіонами Росії. Йому дивом вдалося уникнути смерті. У замаху брали участь ті ж співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які отруїли Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзу. І точно так само за письменником до отруєння довго вели стеження, а після отруєння - заявляли, що він нетранспортабельний.

Про це йдеться в розслідуванні The Insider и Bellingcat, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бикову стало зле 16 квітня 2019 року на борту літака, що летів з Єкатеринбурга в Уфу. В Уфі його госпіталізували у важкому стані, ввели в кому і підключили до апарата ШВЛ. Пізніше консиліум лікарів ухвалив рішення перевезти письменника в НДІ імені Бурденка в Москві. Точний діагноз Бикова лікарі не озвучували. Пізніше він називав те, що трапилося з ним, отруєнням. Причини йому невідомі.

Журналісти з'ясували, що в замаху на Бикова брали участь ті ж співробітники ФСБ з НДІ-2 і Другої служби, які отруїли Олексія Навального і Володимира Кара-Мурзу. The Insider і Bellingcat називають імена отруйників - Володимир Паняєв з Другої служби ФСБ і Іван Осипов з "Лабораторії" (НДІ-2 ФСБ).

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Отруту вони, ймовірно, нанесли на одяг письменника в готелі Domina в Новосибірську, куди Дмитро Биков і його дружина Катерина Кевхішвілі заселилися 13 квітня.

Весь наступний день 14 квітня Биков почувався чудово і 15 квітня разом із дружиною прилетів в Єкатеринбург. А от вранці 16 квітня, судячи з усього, Дмитро одягнув отруєний одяг, припускають розслідувачі. У літаку письменникові стало зле, почалася блювота, він важко дихав і вкрився великими краплями поту.

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У Бикова було багато спільних симптомів з Навальним, а місцеві лікарі намагалися перешкодити його транспортуванню в Москву. Точний діагноз так і не було поставлено. При цьому опитані журналістами лікарі вважають, що ніякі природні причини не могли б викликати таку картину.