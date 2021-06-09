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Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона. ФОТОрепортаж

16 110169
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в Донецьку область прибув на передову.

Про це він повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову на Донбасі. Знову - на передовій. Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту і розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру. Бачу у наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість. На таких патріотах тримається оборона", - зазначив Зеленський.

Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона 01

Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона 02
Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона 03
Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона 04
Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона 05

Топ коментарі

  • Andriy Zlochevskiy
    Голову прикривати треба. А, ні, забув, це ж павільйонів зйомка
  • 18c49ed2
    Опять в бутафорию поиграл? Сколько там км. было до реальной передовой? 7 или 10?
  • Саша777
    Далеко ще?
    Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 9638

    -Ще трохи и выйдем на позицию
    Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 7634 Зеленський на передовій: У наших бійців повне розуміння ситуації. На таких патріотах тримається оборона - Цензор.НЕТ 2623
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