Російські війська від початку доби обстрілювали позиції поблизу Новотошківського, подавлено ворожий безпілотник на напрямку Раївки, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції українських воїнів. Зафіксовано проліт безпілотника терористів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, у районі Новотошківського російські окупанти обстріляли позиції українських воїнів зі стрілецької зброї.

Крім того, в напрямку населеного пункту Раївка зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлено засобами РЕБ.

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Бойових втрат серед воїнів Збройних Сил України немає.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, розмінували майже 9 гектарів території і передали на знищення 119 вибухонебезпечних предметів.