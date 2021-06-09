Німеччина домовляється про зустріч глав МЗС у "нормандському форматі", - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив, що домовляється про зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції в "нормандському форматі".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми б хотіли, щоб була зустріч міністрів у Нормандському форматі, і я говорив у понеділок про це з французьким колегою Ле Дріану, і також міністром закордонних справ Росії Лавровим. Важливо, щоб якщо буде така зустріч, це було підготовлено. Відповідно, ми зараз це пробуємо підготувати. Такі зустрічі мають сенс тільки, якщо вони приносять якийсь результат. Оскільки не було прогресу останнім часом, ми шукаємо можливості Нормандський формат і взагалі Мінський процес прискорити, дати нові імпульси імплементації мінського процесу, і я працюю зі свого боку над цим", - сказав Маас на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Берліні в середу.

З свого боку Кулеба зазначив, що був проінформований про намір французького і німецького колег провести телефонну розмову з Лавровим і підтримував цю розмову, оскільки його метою було закликати міністра Лаврова взяти участь у чотиристоронній зустрічі в "нормандському форматі".

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"Сьогодні ми детально обговорили з Гайко саме те, про що ми могли б говорити на зустрічі Нормандського формату на рівні міністрів закордонних справ, якщо міністр Лавров погодиться брати в цьому форматі участь", - вказав голова МЗС України.

Кулеба підкреслив, що завдяки зусиллям міністрів закордонних справ Німеччини та Франції є шанс, що така зустріч відбудеться.

"Я щиро сподіваюся, що вона буде проведена і ми всі готові до дуже предметної розмови. Головне - щоб пан Лавров приїхав на неї домовлятися, а не виступати з класичною російською позицією, що в усьому винні всі, крім самої Росії", - додав він.