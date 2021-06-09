У Запоріжжі стартували роботи з відродження національного заповідника "Хортиця"

За підтримки гірничо-металургійної групи "Метінвест", державного та обласного бюджетів стартували роботи з відродження національного заповідника "Хортиця".

Про це повідомив директор заповідника Максим Остапенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Фактично вже розпочато роботи. Завдяки підтримці "Метінвесту" у нас з'явилася проектна документація на розробку цих об'єктів, на реконструкцію музею "Історії запорізького козацтва", на реконструкцію "Кургану єдності України поруч з музеєм". І ми маємо дуже непоганий темп розвитку цих об'єктів. Зараз у нас завдання запустити вже будівельний етап робіт", - повідомив Остапенко.

За його словами, реконструкція "Хортиці" дозволить зробити цей національний пам'ятник туристичною перлиною всієї України.

"Хортиця - це понад тисячоліття духовної історії. Стародавнє святилище, слов'янське поселення, Запорізька Січ - всі ці речі пов'язані з островом, про них треба розповісти нашій країні. Цей острів, розташований посеред Дніпра, символічно може об'єднати й правий, і лівий береги Дніпра, що дуже потрібно для нашої країни", - зазначив він.

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"Мені здається, тут співпраця Міністерства культури, нашого заповідника, обласної адміністрації, "Метінвесту", вона якраз допоможе вийти на абсолютно новий рівень сприйняття культурної спадщини для нашої держави", - додав директор заповідника.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також зазначив, що реалізація цього проекту - унікальний приклад державно-приватного партнерства.

"Я сподіваюся, що той приклад, який існує саме на Хортиці, він прекрасний та унікальний. Коли об'єднані інтереси й суспільства, і влади центральної, і відповідального бізнесу", - зазначив Ткаченко.