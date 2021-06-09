Керівництво "Голосу" дізналося про плани нардепів вийти з фракції зі ЗМІ, - пресслужба

Про наміри окремих народних депутатів вийти з фракції і партії офіційно ніхто не повідомляв.

Про це УП повідомили в пресслужбі партії "Голос", передає Цензор.НЕТ.

"Про можливі наміри деяких членів фракції "Голос" виходити з неї нам відомо тільки з коментарів ЗМІ двох народних депутатів. Партія реагуватиме на конкретні дії, такі як вихід депутатів із фракції", - зазначили в пресслужбі.

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Також уточнили, що поки жоден із народних депутатів не склав мандат і не повідомив про такі наміри ні керівництву партії, ні політраді.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що з партії "Голос" виходить волонтер і шоумен, колишній кандидат у мери Києва Сергій Притула. У партії його рішення пояснили особистими амбіціями і бажанням за всяку ціну отримати керівну посаду.

9 червня народний депутат фракції "Голос" Соломія Бобровська повідомила, що щонайменше десять парламентаріїв розглядають варіант виходу з партії і фракції.