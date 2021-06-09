Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - глава МЗС ФРН Маас

Росія є стороною конфлікту на Донбасі і має використовувати свій вплив для його завершення.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конструктивний підхід і розсудливість - це те, що нам необхідно в "нормандському форматі". Ми хочемо мати відчутний прогрес, нарешті, що стосується безпеки, гуманітарних тем, розведення військ, розмінування, обміну політичними та іншими ув'язненими, а також що стосується імплементації формули Штайнмайєра. Нам необхідна політична воля в таких важливих питаннях, як стабілізація режиму тиші.

Для цього, перш за все, Москва повинна використовувати свій вплив у східній Україні. Москва є стороною у цьому конфлікті, і в нас є очікування щодо позиції Москви", - сказав Маас на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Берліні в середу.

Глава МЗС Німеччини підкреслив, що на даний момент прогрес є незадовільним, незалежно від того, які рішення і події відбувалися в минулому.

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