Новини • Агресія Росії проти України

Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - глава МЗС ФРН Маас

5 96750
Росія - сторона конфлікту на Донбасі, - глава МЗС ФРН Маас
Росія є стороною конфлікту на Донбасі і має використовувати свій вплив для його завершення.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конструктивний підхід і розсудливість - це те, що нам необхідно в "нормандському форматі". Ми хочемо мати відчутний прогрес, нарешті, що стосується безпеки, гуманітарних тем, розведення військ, розмінування, обміну політичними та іншими ув'язненими, а також що стосується імплементації формули Штайнмайєра. Нам необхідна політична воля в таких важливих питаннях, як стабілізація режиму тиші.

Для цього, перш за все, Москва повинна використовувати свій вплив у східній Україні. Москва є стороною у цьому конфлікті, і в нас є очікування щодо позиції Москви", - сказав Маас на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Берліні в середу.

Глава МЗС Німеччини підкреслив, що на даний момент прогрес є незадовільним, незалежно від того, які рішення і події відбувалися в минулому.

Читайте також: Німеччина домовляється про зустріч глав МЗС у "нормандському форматі", - Маас

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • NonCFist
    _Сторона... На 8 - восьмом! - году подлецы приблизились к тому чтобы признать факты и назвать вещи своими именами. Ну и не сторона, а единственная причина по которой война началась, и единственная причина по которой продолжается!
  • Андерсен a4cbf7de
    Не просто " сторона" Она инициатор, и агрессор. А это как говорится уже большая разница.
  • marusia klimova
    Ты там поосторожней, Маас, а то в грязьпром на прокорм не возьмут! Россия - сторона конфликта на Донбассе, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 7253
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини