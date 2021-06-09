Кравчук у ТКГ закликав звільнити з полону ОРДЛО чотирьох важкохворих українців і відкрити КПВВ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук закликав звільнити 4 тяжкохворих громадян України, яких утримує окупаційна влада на Донбасі.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомляє Українська делегація для участі в ТКГ стосовно Донбасу, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нинішніх консультацій ТКГ у форматі відеоконференції глава української делегації Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО і які перебувають у важкому стані здоров'я, для забезпечення їх належного лікування", - сказано в повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.

Крім того, Кравчук заявив про необхідність відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду з боку тимчасово непідконтрольної Україні території Донецької та Луганської областей.

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