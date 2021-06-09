У США переглянули рекомендації про поїздки у зв'язку з поширенням COVID-19: Україну видалили з країн, куди не варто подорожувати
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Сполучені Штати рекомендують своїм громадянам переглянути рішення про поїздку в Україну через високу захворюваність на коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт посольства США в Україні.
Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) оновили рекомендації про поїздки. Україна присвоїли третій рівень - подорож варто переглянути. Це вказує, що в країні високий рівень поширення COVID-19.
Нагадаємо, у квітні Держдеп США вніс Україну до переліку країн, куди не варто подорожувати у зв'язку з поширенням COVID-19.