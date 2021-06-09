Україна хотіла відправити у Вашингтон "десант" на чолі з Єрмаком, але американці відмовили у зустрічах, - ЗМІ

Офіс Президента намагався змусити посольство України в США за 2 дні організувати для української делегації низку зустрічей з вищими американськими чиновниками. Зробити це не вдалося, і від ідеї візиту довелося відмовитися.

Про це пише з посиланням на джерела ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, минулого четверга в ОП вирішили терміново відправити до Вашингтона масований український десант: главу Офісу президента Андрія Єрмака з міністром оборони Андрієм Тараном - обговорювати питання безпеки; главу "Нафтогазу" Юрія Вітренка, міністра енергетики Германа Галущенка і заступницю голови ОП Юлію Свириденко - енергетику, депутатів - Кримську платформу.

При цьому Банкова вимагала, щоб усі ці візити були організовані до понеділка - тобто, всього за 2 робочі дні. Завдання посольству було поставлено ​​безпосередньо з ОП, минаючи МЗС. Організувати візит не вдалося.

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Видання зазначає, що зустріч Вітренка з радником Держдепу Шолле була демонстративно скасована через спотворення Банковою інформації офіційного повідомлення про розмову президентів Зеленського і Байдена. Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, з яким хотіли зустрітися Єрмак і Таран, від зустрічі відмовився. Міністр оборони Ллойд Остін виявився зайнятий. З приводу українського міністра енергетики Галущенка (напарника Деркача, який перебуває під санкціями США) Вашингтон чітко дав зрозуміти: його в американській столиці не чекають. Іншим могли запропонувати спілкування лише на рівні заступника помічника держсекретаря (Дж.Кента), що Банкову не влаштовувало.

Тому до Вашингтона вирушили не представники ОП, а невелика депутатська делегація.